Алиева Айшат (Г1алил Г1айиша) Абдулаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Пирдавус
Рождение ребёнка
06.03.1938
Дочь: Алиева Ашура Алиевна
Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Барин (Марин) Алиевна
Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Шапи Алиевич
Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич
Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич
Смерть
Неизвестно