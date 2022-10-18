Алиева Айшат (Г1алил Г1айиша) Абдулаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Айшат (Г1алил Г1айиша) Абдулаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пирдавус

Рождение ребёнка
06.03.1938

Дочь: Алиева Ашура Алиевна

Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Барин (Марин) Алиевна

Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Сулейман Алиевич

Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Шапи Алиевич

Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Тинасулав Алиевич

Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич

Отец ребёнка: Тинасулаев Али Тинасулаевич

Смерть
Неизвестно
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