Алиева Барин (Марин) Алиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1961
Сын: Гасанов Сапиюла (Магомедзагир) Алиевич
Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали
Рождение ребёнка
16.03.1966
Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали
Рождение ребёнка
24.04.1971
Дочь: Гасанова Патимат Алиевна
Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Али Алиевич
Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Х1абиб (Рамазан) Алиевич
Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали
Бракосочетание
Неизвестно