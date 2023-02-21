Алиева Барин (Марин) Алиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Барин (Марин) Алиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тинасулаев Али Тинасулаевич

Мать: Алиева Айшат (Г1алил Г1айиша) Абдулаевна

Рождение ребёнка
08.03.1961

Сын: Гасанов Сапиюла (Магомедзагир) Алиевич

Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали

Рождение ребёнка
16.03.1966

Сын: Гасанов Набиюла Алиевич

Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали

Рождение ребёнка
24.04.1971

Дочь: Гасанова Патимат Алиевна

Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Ибрагим Алиевич

Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Али Алиевич

Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Сайпула Алиевич

Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Х1абиб (Рамазан) Алиевич

Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Магомед Алиевич

Отец ребёнка: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали

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