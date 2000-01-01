Гасанов Магомед Алиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГасанов Магомед Алиевич

Гасанов Магомед Алиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали

Мать: Алиева Барин (Марин) Алиевна

Рождение ребёнка
03.02.1987

Сын: Гасанов Хадис Магомедович

Мать ребёнка: Абдулаева Патимат Мансуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Узумгджи Магомедович

Мать ребёнка: Тайбат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайбат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Марат (Магьди) Магомедович

Мать ребёнка: Абдулаева Патимат Мансуровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулаева Патимат Мансуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасанова Алпият Магомедовна

Мать ребёнка: Абдулаева Патимат Мансуровна

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