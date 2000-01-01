Гасанов Магомед Алиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1987
Сын: Гасанов Хадис Магомедович
Мать ребёнка: Абдулаева Патимат Мансуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Узумгджи Магомедович
Мать ребёнка: Тайбат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тайбат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Марат (Магьди) Магомедович
Мать ребёнка: Абдулаева Патимат Мансуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гасанова Алпият Магомедовна
Мать ребёнка: Абдулаева Патимат Мансуровна