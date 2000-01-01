Абдулаева Патимат Мансуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулаева Патимат Мансуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960

Отец: Абдулаев Мансур

Мать: Абдулаева Написат

Рождение ребёнка
03.02.1987

Сын: Гасанов Хадис Магомедович

Отец ребёнка: Гасанов Магомед Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Марат (Магьди) Магомедович

Отец ребёнка: Гасанов Магомед Алиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гасанов Магомед Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасанова Алпият Магомедовна

Отец ребёнка: Гасанов Магомед Алиевич

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