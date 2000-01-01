Абдулаева Патимат Мансуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1960
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960
Отец: Абдулаев Мансур
Мать: Абдулаева Написат
Рождение ребёнка
03.02.1987
Сын: Гасанов Хадис Магомедович
Отец ребёнка: Гасанов Магомед Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Марат (Магьди) Магомедович
Отец ребёнка: Гасанов Магомед Алиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гасанова Алпият Магомедовна
Отец ребёнка: Гасанов Магомед Алиевич