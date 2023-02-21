Гасанова Патимат Алиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1971
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1971
Рождение ребёнка
06.11.1996
Дочь: Магомедова Фатима Казбековна
Отец ребёнка: Магомедов Казбек Нурмагомедович
Рождение ребёнка
27.12.1998
Сын: Магомедов Муслим Казбекович
Отец ребёнка: Магомедов Казбек Нурмагомедович
Рождение ребёнка
07.08.2000
Дочь: Магомедова Фирдавс Казбековна
Отец ребёнка: Магомедов Казбек Нурмагомедович
Рождение ребёнка
14.08.2011
Дочь: Магомедова Мисиду Казбековна
Отец ребёнка: Магомедов Казбек Нурмагомедович
Бракосочетание
Неизвестно