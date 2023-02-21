Гасанова Патимат Алиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГасанова Патимат Алиевна

Гасанова Патимат Алиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1971

Отец: Гасанов (Х1асанг1али)Гасанали

Мать: Алиева Барин (Марин) Алиевна

Рождение ребёнка
06.11.1996

Дочь: Магомедова Фатима Казбековна

Отец ребёнка: Магомедов Казбек Нурмагомедович

Рождение ребёнка
27.12.1998

Сын: Магомедов Муслим Казбекович

Отец ребёнка: Магомедов Казбек Нурмагомедович

Рождение ребёнка
07.08.2000

Дочь: Магомедова Фирдавс Казбековна

Отец ребёнка: Магомедов Казбек Нурмагомедович

Рождение ребёнка
14.08.2011

Дочь: Магомедова Мисиду Казбековна

Отец ребёнка: Магомедов Казбек Нурмагомедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Казбек Нурмагомедович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close