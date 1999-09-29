Гусейнов Абдулмуталим Бекбулатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1965
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1965
Отец: Гусейнов Бекбулат
Мать: Ходжалова Пирдавус
Рождение ребёнка
1993
Сын: Гусейнов Джамбулат Абдулмуталимович
Мать ребёнка: Алиева Байрамасият Магомедовна
Рождение ребёнка
29.09.1999
Сын: Гусейнов Ходжал Абдулмуталибович
Мать ребёнка: Алиева Байрамасият Магомедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусейнов Бекбулат Абдулмуталимович
Мать ребёнка: Алиева Байрамасият Магомедовна
Бракосочетание
Неизвестно