Горшков Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1937
Дата смерти07.06.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1937
Рождение ребёнка
30.11.1968
Дочь: Сергеева Светлана Георгиевна
Мать ребёнка: Горшкова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1971
Сын: Горшков Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Горшкова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Лидия Ивановна
Смерть
07.06.1991