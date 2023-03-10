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Горшков Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1937

Дата смерти

07.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1937

Отец: Горшков Иван Константинович

Мать: Горшкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
30.11.1968

Дочь: Сергеева Светлана Георгиевна

Мать ребёнка: Горшкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1971

Сын: Горшков Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Горшкова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Лидия Ивановна

Смерть
07.06.1991
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