Горшкова (Румянцева) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1942
Дата смерти09.09.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1968
Дочь: Сергеева Светлана Георгиевна
Отец ребёнка: Горшков Георгий Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1971
Сын: Горшков Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Горшков Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1975