Горшкова (Румянцева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Румянцева) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1942

Дата смерти

09.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1968

Дочь: Сергеева Светлана Георгиевна

Отец ребёнка: Горшков Георгий Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1971

Сын: Горшков Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Горшков Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Георгий Иванович

Смерть
09.09.1975
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