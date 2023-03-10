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Горшков Иван Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшков Константин Лаврович

Мать: Горшкова Феврунья

Рождение ребёнка
15.01.1934

Сын: Горшков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1937

Сын: Горшков Филипп Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1937

Сын: Горшков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
19.02.1939

Дочь: Виноградова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Горшков Ефим Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
11.09.1943

Дочь: Губарева Полина Ивановна

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
24.08.1945

Дочь: Бусарева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
12.08.1948

Сын: Горшков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
08.04.1952

Дочь: Тиунова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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