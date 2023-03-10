Горшков Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшков Константин Лаврович
Мать: Горшкова Феврунья
Рождение ребёнка
15.01.1934
Сын: Горшков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
04.08.1937
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
04.08.1937
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
19.02.1939
Дочь: Виноградова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1941
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
11.09.1943
Дочь: Губарева Полина Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
24.08.1945
Дочь: Бусарева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.1948
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
08.04.1952
Дочь: Тиунова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно