Горшкова (Каурова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1909
Дата смерти17.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1909
Отец: Кауров Михаил Сергеевич
Мать: Каурова Евдокия
Рождение ребёнка
10.04.1931
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.01.1934
Сын: Горшков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович
Рождение ребёнка
04.08.1937
Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович
Рождение ребёнка
04.08.1937
Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович
Рождение ребёнка
19.02.1939
Дочь: Виноградова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович
Рождение ребёнка
01.04.1941
Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович
Рождение ребёнка
11.09.1943
Дочь: Губарева Полина Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович
Рождение ребёнка
24.08.1945
Дочь: Бусарева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович
Рождение ребёнка
12.08.1948
Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович
Рождение ребёнка
08.04.1952
Дочь: Тиунова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1987