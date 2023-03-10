Горшкова (Каурова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Каурова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1909

Дата смерти

17.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1909

Отец: Кауров Михаил Сергеевич

Мать: Каурова Евдокия

Рождение ребёнка
10.04.1931

Сын: Горшков Степан Затеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.01.1934

Сын: Горшков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович

Рождение ребёнка
04.08.1937

Сын: Горшков Филипп Иванович

Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович

Рождение ребёнка
04.08.1937

Сын: Горшков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович

Рождение ребёнка
19.02.1939

Дочь: Виноградова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович

Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Горшков Ефим Иванович

Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович

Рождение ребёнка
11.09.1943

Дочь: Губарева Полина Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович

Рождение ребёнка
24.08.1945

Дочь: Бусарева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович

Рождение ребёнка
12.08.1948

Сын: Горшков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович

Рождение ребёнка
08.04.1952

Дочь: Тиунова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Иван Константинович

Смерть
17.08.1987
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