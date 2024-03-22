Баскаков Андрей Тарасович
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смерти18.07.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Рождение ребёнка
17.06.1891 ст.
Сын: Баскаков Павел Андреевич (Р.)
Мать ребёнка: Баскакова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
03.06.1899 ст.
Сын: Баскаков Тимофей Андреевич (Р.)
Мать ребёнка: Баскакова Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1901
Москва, город федерального значения Москва