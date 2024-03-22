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Баскаков Андрей Тарасович

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Место рождения

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

18.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Баскаков Тарасий Николаевич

Мать: Баскакова Екатерина Ивановна

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.06.1891 ст.

Сын: Баскаков Павел Андреевич (Р.)

Мать ребёнка: Баскакова Татьяна Иванова

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.06.1899 ст.

Сын: Баскаков Тимофей Андреевич (Р.)

Мать ребёнка: Баскакова Татьяна Иванова

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Татьяна Иванова

Смерть
18.07.1901
Москва, город федерального значения Москва
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