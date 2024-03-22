Баскакова Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
17.06.1891 ст.
Сын: Баскаков Павел Андреевич (Р.)
Отец ребёнка: Баскаков Андрей Тарасович
Рождение ребёнка
03.06.1899 ст.
Сын: Баскаков Тимофей Андреевич (Р.)
Отец ребёнка: Баскаков Андрей Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно