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Баскакова Татьяна Иванова

Место рождения

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.06.1891 ст.

Сын: Баскаков Павел Андреевич (Р.)

Отец ребёнка: Баскаков Андрей Тарасович

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.06.1899 ст.

Сын: Баскаков Тимофей Андреевич (Р.)

Отец ребёнка: Баскаков Андрей Тарасович

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаков Андрей Тарасович

Смерть
Неизвестно
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