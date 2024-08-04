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Силаев Николай Матвеев

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.09.1894

Жена: Силаева (Курносикова) Анна Ионова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених – села Вознесенский завод крестьянин Николай Матвеев Силаев православный, первым браком – 27 лет Невеста – того же завода крестьянка Анна Ионова Курносикова, правосл. первым браком – 18 лет. Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно

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