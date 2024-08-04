Силаев Николай Матвеев
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1894
Жених – села Вознесенский завод крестьянин Николай Матвеев Силаев православный, первым браком – 27 лет Невеста – того же завода крестьянка Анна Ионова Курносикова, правосл. первым браком – 18 лет. Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно