Силаева (Курносикова) Анна Ионова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
04.09.1894
Жених – села Вознесенский завод крестьянин Николай Матвеев Силаев православный, первым браком – 27 лет Невеста – того же завода крестьянка Анна Ионова Курносикова, правосл. первым браком – 18 лет. Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно