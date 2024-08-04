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Силаева (Курносикова) Анна Ионова

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Курносиков Ион Никифоров

Мать: Курносикова Анна Михайлова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.09.1894

Муж: Силаев Николай Матвеев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених – села Вознесенский завод крестьянин Николай Матвеев Силаев православный, первым браком – 27 лет Невеста – того же завода крестьянка Анна Ионова Курносикова, правосл. первым браком – 18 лет. Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно

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