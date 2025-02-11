Тремасов Александр Кириллович 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Тремасов Александр Кириллович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1840, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.01.1909, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна1809 г.р.
Отец
Тремасов Кирилл Алексеев1813 г.р.
Супруги
Тремасова Ефросинья Дмитриевна1837 г.р.
Феодосия ДаниловнаОколо 1844 г.р.
Дети
(Тремасова) Степанида Александровна16.11.1859 г.р.
Тремасов Демьян Александрович01.07.1862 г.р.
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Место
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Рождение
1840

Отец: Тремасов Кирилл Алексеев

Мать: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тремасова Ефросинья Дмитриевна

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44

Рождение ребёнка
16.11.1859

Дочь: (Тремасова) Степанида Александровна

Мать ребёнка: Тремасова Ефросинья Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.07.1862

Сын: Тремасов Демьян Александрович

Мать ребёнка: Тремасова Ефросинья Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.12.1864

Сын: Тремасов Потап Александров / Платон Александров

Мать ребёнка: Тремасова Ефросинья Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.10.1868

Сын: Тремасов Нестор Александрович

Мать ребёнка: Тремасова Ефросинья Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.05.1871

Дочь: (Тремасова) Гликерия Александрова

Мать ребёнка: Тремасова Ефросинья Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1877

Сын: Илья Александрович

Мать ребёнка: Феодосия Даниловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.03.1881

Дочь: (Тремасова) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Феодосия Даниловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.09.1883

Сын: Тремасов Никита Александрович

Мать ребёнка: Феодосия Даниловна

Рождение ребёнка
22.10.1885

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Феодосия Даниловна

Смерть
21.01.1909
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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