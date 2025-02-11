Тремасов Александр Кириллович
мужской, родился 1840, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.01.1909, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТремасов Кирилл Алексеев1813 г.р.
Супруги
Дети
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Жена: Феодосия Даниловна
Дочь: (Тремасова) Степанида Александровна
Мать ребёнка: Тремасова Ефросинья Дмитриевна
Сын: Тремасов Демьян Александрович
Мать ребёнка: Тремасова Ефросинья Дмитриевна
Сын: Тремасов Нестор Александрович
Мать ребёнка: Тремасова Ефросинья Дмитриевна
Дочь: (Тремасова) Гликерия Александрова
Мать ребёнка: Тремасова Ефросинья Дмитриевна
Сын: Илья Александрович
Мать ребёнка: Феодосия Даниловна
Дочь: (Тремасова) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Феодосия Даниловна
Сын: Тремасов Никита Александрович
Мать ребёнка: Феодосия Даниловна
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Феодосия Даниловна