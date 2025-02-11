Тремасов Кирилл Алексеев
мужской, родился 1813, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 23.07.1854, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьВарвара1781 г.р.
ОтецЯковлев Алексей Пасынок Егоров/ Яковлев1785 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Яковлев Алексей Пасынок Егоров/ Яковлев
Мать: Варвара
Сын: Тремасов Степан Кириллович
Мать ребёнка: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна
Сын: Тремасов Александр Кириллович
Мать ребёнка: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна
Дочь: (Тремасова) Ефросинья Кирилловна
Мать ребёнка: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна
Сын: Тремасов Иван Солдат 2Й Кириллович
Мать ребёнка: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна
Дочь: (Тремасова) Елена Кирилловна
Мать ребёнка: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна