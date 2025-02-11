Тремасов Кирилл Алексеев 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Тремасов Кирилл Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1813, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 23.07.1854, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Варвара1781 г.р.
Отец
Яковлев Алексей Пасынок Егоров/ Яковлев1785 г.р.
Супруги
(Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна1809 г.р.
Дети
Тремасов Иван Кириллович17.06.1834 г.р.
Тремасов Степан Кириллович26.07.1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Яковлев Алексей Пасынок Егоров/ Яковлев

Мать: Варвара

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Бракосочетание
16.06.1833

Жена: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
17.06.1834

Сын: Тремасов Иван Кириллович

Мать ребёнка: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Рождение ребёнка
26.07.1836

Сын: Тремасов Степан Кириллович

Мать ребёнка: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Тремасов Александр Кириллович

Мать ребёнка: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Тремасова) Ефросинья Кирилловна

Мать ребёнка: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Тремасов Иван Солдат 2Й Кириллович

Мать ребёнка: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.05.1846

Дочь: (Тремасова) Елена Кирилловна

Мать ребёнка: (Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Смерть
23.07.1854
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44

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