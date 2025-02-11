(Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна
женский, родилась 1809, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 16.12.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Тремасов Кирилл Алексеев1813 г.р.
Дети
Тремасов Иван Кириллович17.06.1834 г.р.
Тремасов Степан Кириллович26.07.1836 г.р.Показать еще 4
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Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.06.1833
Рождение ребёнка
17.06.1834
Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
26.07.1836
Сын: Тремасов Степан Кириллович
Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев
Рождение ребёнка
1840
Сын: Тремасов Александр Кириллович
Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Тремасова) Ефросинья Кирилловна
Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тремасов Иван Солдат 2Й Кириллович
Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев
Рождение ребёнка
25.05.1846
Дочь: (Тремасова) Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
16.12.1866