(Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

(Евдокия Васильевна) Авдотья Ефимова/ Евдокия Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1809, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 16.12.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Тремасов Кирилл Алексеев1813 г.р.
Дети
Тремасов Иван Кириллович17.06.1834 г.р.
Тремасов Степан Кириллович26.07.1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
16.06.1833

Муж: Тремасов Кирилл Алексеев

Рождение ребёнка
17.06.1834

Сын: Тремасов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Рождение ребёнка
26.07.1836

Сын: Тремасов Степан Кириллович

Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Тремасов Александр Кириллович

Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Тремасова) Ефросинья Кирилловна

Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Тремасов Иван Солдат 2Й Кириллович

Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.05.1846

Дочь: (Тремасова) Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Тремасов Кирилл Алексеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44

Смерть
16.12.1866
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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