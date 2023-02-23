Тремасова Ефросинья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти25.09.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1859
Дочь: Степанида Александровна
Отец ребёнка: Тремасов Александр Кириллович
Рождение ребёнка
01.07.1862
Сын: Тремасов Демьян Александрович
Отец ребёнка: Тремасов Александр Кириллович
Рождение ребёнка
04.12.1864
Сын: Тремасов Потап Александров
Отец ребёнка: Тремасов Александр Кириллович
Рождение ребёнка
19.10.1868
Сын: Тремасов Нестор Александрович
Отец ребёнка: Тремасов Александр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1871