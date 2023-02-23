Тремасова Ефросинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова Ефросинья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

25.09.1871

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1859

Дочь: Степанида Александровна

Отец ребёнка: Тремасов Александр Кириллович

Рождение ребёнка
01.07.1862

Сын: Тремасов Демьян Александрович

Отец ребёнка: Тремасов Александр Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1864

Сын: Тремасов Потап Александров

Отец ребёнка: Тремасов Александр Кириллович

Рождение ребёнка
19.10.1868

Сын: Тремасов Нестор Александрович

Отец ребёнка: Тремасов Александр Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Александр Кириллович

Смерть
25.09.1871
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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