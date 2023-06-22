Богданова Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рякина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Богданов Ефим Богданович
Рождение ребёнка
15.03.1915
Отец ребёнка: Богданов Ефим Богданович
Рождение ребёнка
16.02.1923
Сын: Богданов Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Богданов Ефим Богданович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Васильева Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Богданов Ефим Богданович
Аничковы Гривы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Богданов Ефим Богданович
Смерть
Неизвестно