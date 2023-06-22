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Богданова Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рякина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Богданов Ефим Богданович

Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Богданов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Богданов Ефим Богданович

Рождение ребёнка
16.02.1923

Сын: Богданов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Богданов Ефим Богданович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Васильева Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Богданов Ефим Богданович

Аничковы Гривы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Ефим Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Богданов Ефим Богданович

Смерть
Неизвестно
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