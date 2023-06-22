Богданов Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1915
Дата смерти15.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915
Отец: Богданов Ефим Богданович
Мать: Богданова Дарья
Рождение ребёнка
31.01.1942
Сын: Богданов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Богданова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Елизавета Ивановна
Аничковы Гривы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1951
Дочь: Лавракова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Богданова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1955
Дочь: Чебыкина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Богданова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Богданова Елизавета Ивановна
Смерть
15.12.1975