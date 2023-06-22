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Богданов Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1915

Дата смерти

15.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915

Отец: Богданов Ефим Богданович

Мать: Богданова Дарья

Рождение ребёнка
31.01.1942

Сын: Богданов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Богданова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Елизавета Ивановна

Аничковы Гривы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1951

Дочь: Лавракова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Богданова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1955

Дочь: Чебыкина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Богданова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Богданова Елизавета Ивановна

Смерть
15.12.1975