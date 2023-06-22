Богданов Ефим Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Ефим Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Богданов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Богданова Дарья

Рождение ребёнка
16.02.1923

Сын: Богданов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Богданова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Богданова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рякина Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Богданова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Богданова Дарья

Смерть
1965
Рождение
1989

Отец: Богдан

Мать: не указана

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