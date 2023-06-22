Богданов Ефим Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1989
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1915
Мать ребёнка: Богданова Дарья
Рождение ребёнка
16.02.1923
Сын: Богданов Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Богданова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Богданова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рякина Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Богданова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Богданова Дарья
Смерть
1965
Рождение
1989
Отец: Богдан
Мать: не указана