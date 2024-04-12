Ударцов Филипп Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти02.08.1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Ударцов Иван
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Шаламова Марья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1774
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Макрина Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1781
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Дария Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1781
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Ударцов Илья Филипов
Смерть
02.08.1829