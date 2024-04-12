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Ударцов Филипп Иванов

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

02.08.1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Ударцов Иван

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Шаламова Марья Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Ударцов Яков Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Макрина Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ударцов Михайло Филипов

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Дария Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ударцов Феодор Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Ударцов Илья Филипов

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
02.08.1829
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
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