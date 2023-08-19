Ударцов Яков Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Ударцов Филипп Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1801
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1802
Дочь: Сеченая Акилина Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Ударцов Петр Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1808
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно