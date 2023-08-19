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Ударцов Яков Филиппов

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Ударцов Филипп Иванов

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ударцов Герасим Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1801

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1802

Дочь: Сеченая Акилина Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ударцов Петр Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1808

Сын: Ударцов Феодот Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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