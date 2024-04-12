Сеченая (Ударцова) Акилина Яковлева
Место рождения
Дата рождения11.06.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1802
Отец: Ударцов Яков Филиппов
Бракосочетание
18.02.1831
Рождение ребёнка
06.03.1832
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Сеченов Николай Иванов
Рождение ребёнка
07.03.1833
Отец ребёнка: Сеченов Николай Иванов
Рождение ребёнка
03.10.1834
Отец ребёнка: Сеченов Николай Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1836
Отец ребёнка: Сеченов Николай Иванов
Смерть
Неизвестно