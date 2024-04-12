Сеченая (Ударцова) Акилина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченая (Ударцова) Акилина Яковлева

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

11.06.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1802

Отец: Ударцов Яков Филиппов

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
18.02.1831

Муж: Сеченов Николай Иванов

Рождение ребёнка
06.03.1832

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Сеченов Николай Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1833

Сын: Сеченой Василей Николаев

Отец ребёнка: Сеченов Николай Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1834

Сын: Сеченов Андрей Николаев

Отец ребёнка: Сеченов Николай Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1836

Сын: Сеченов Георгий Николаев

Отец ребёнка: Сеченов Николай Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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