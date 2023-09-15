Сеченов Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеченов Николай Иванов

Сеченов Николай Иванов

avatar

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.05.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1811

Отец: Сеченов Иван Стефанов

Мать: Сеченова Марина Никитина

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.02.1831

Жена: Сеченая Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
06.03.1832

Дочь: Дарья Николаева

Мать ребёнка: Сеченая Акилина Яковлева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1833

Сын: Сеченой Василей Николаев

Мать ребёнка: Сеченая Акилина Яковлева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1834

Сын: Сеченов Андрей Николаев

Мать ребёнка: Сеченая Акилина Яковлева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1836

Сын: Сеченов Георгий Николаев

Мать ребёнка: Сеченая Акилина Яковлева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close