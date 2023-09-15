Сеченов Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения07.05.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1811
Отец: Сеченов Иван Стефанов
Мать: Сеченова Марина Никитина
Бракосочетание
18.02.1831
Жена: Сеченая Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
06.03.1832
Дочь: Дарья Николаева
Мать ребёнка: Сеченая Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
07.03.1833
Мать ребёнка: Сеченая Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
03.10.1834
Мать ребёнка: Сеченая Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
22.04.1836
Мать ребёнка: Сеченая Акилина Яковлева
Смерть
Неизвестно