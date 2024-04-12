Ударцов Феодот Яковлев
Место рождения
Дата рождения01.03.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1808
Отец: Ударцов Яков Филиппов
Бракосочетание
03.11.1829
Жена: Ударцова Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
25.10.1830
Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
22.02.1832
Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
07.06.1833
Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
18.11.1834
Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
21.04.1836
Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
26.03.1839
Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова
Смерть
Неизвестно