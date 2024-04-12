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Ударцов Феодот Яковлев

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.03.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1808

Отец: Ударцов Яков Филиппов

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
03.11.1829

Жена: Ударцова Зиновия Иванова

Рождение ребёнка
25.10.1830

Сын: Ударцов Димитрий Федотов

Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1832

Сын: Ударцов Прокопий Федотов

Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1833

Сын: Ударцов Федот Федотов

Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1834

Сын: Ударцов Игнатий Федотов

Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1836

Сын: Ударцов Феодор Феодотов

Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1839

Сын: Ударцов Иларион Феодотов

Мать ребёнка: Ударцова Зиновия Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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