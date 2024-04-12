Ударцов Феодор Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Ударцов Филипп Иванов
Бракосочетание
Около ?.01.1801
Рождение ребёнка
02.08.1804
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Ударцова Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Ударцова Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
Около ?.06.1807
Мать ребёнка: Ударцова Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
26.06.1811
Дочь: Занина Агрипина Феодорова
Мать ребёнка: Ударцова (койнова) Васса Филиппова
Рождение ребёнка
08.12.1813
Дочь: Лукия Федорова
Мать ребёнка: Ударцова (койнова) Васса Филиппова
Рождение ребёнка
27.02.1815
Мать ребёнка: Ударцова (койнова) Васса Филиппова
Рождение ребёнка
23.04.1817
Мать ребёнка: Ударцова (койнова) Васса Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно