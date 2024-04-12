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Ударцов Феодор Филиппов

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Ударцов Филипп Иванов

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Около ?.01.1801

Жена: Ударцова Федосья Григорьева

Рождение ребёнка
02.08.1804

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Ударцова Федосья Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Ударцов Алексий Федоров

Мать ребёнка: Ударцова Федосья Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.06.1807

Сын: Ударцов Афанасий Федоров

Мать ребёнка: Ударцова Федосья Григорьева

Рождение ребёнка
26.06.1811

Дочь: Занина Агрипина Феодорова

Мать ребёнка: Ударцова (койнова) Васса Филиппова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1813

Дочь: Лукия Федорова

Мать ребёнка: Ударцова (койнова) Васса Филиппова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1815

Сын: Ударцов Прокопий Федоров

Мать ребёнка: Ударцова (койнова) Васса Филиппова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1817

Сын: Ударцов Стефан Федоров

Мать ребёнка: Ударцова (койнова) Васса Филиппова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ударцова (койнова) Васса Филиппова

Смерть
Неизвестно
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