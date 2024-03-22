Занина (Ударцева) Агрипина Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина (Ударцева) Агрипина Феодорова

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

26.06.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1811

Отец: Ударцов Феодор Филиппов

Мать: Ударцова (койнова) Васса Филиппова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
21.04.1835

Муж: Занин Матфей Львов

Рождение ребёнка
22.01.1836

Сын: Занин Максим Матфеев

Отец ребёнка: Занин Матфей Львов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1839

Дочь: Улитта (Иулиания) Матфеева

Отец ребёнка: Занин Матфей Львов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1845

Дочь: Феодосия Матвиева

Отец ребёнка: Занин Матфей Львов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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