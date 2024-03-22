Занина (Ударцева) Агрипина Феодорова
Место рождения
Дата рождения26.06.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1811
Бракосочетание
21.04.1835
Муж: Занин Матфей Львов
Рождение ребёнка
22.01.1836
Сын: Занин Максим Матфеев
Отец ребёнка: Занин Матфей Львов
Рождение ребёнка
13.07.1839
Дочь: Улитта (Иулиания) Матфеева
Отец ребёнка: Занин Матфей Львов
Рождение ребёнка
28.05.1845
Дочь: Феодосия Матвиева
Отец ребёнка: Занин Матфей Львов
Смерть
Неизвестно