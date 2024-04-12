Занин Матфей Львов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Занин Лев Яковлев
Бракосочетание
21.04.1835
Рождение ребёнка
22.01.1836
Сын: Занин Максим Матфеев
Мать ребёнка: Занина Агрипина Феодорова
Рождение ребёнка
13.07.1839
Дочь: Улитта (Иулиания) Матфеева
Мать ребёнка: Занина Агрипина Феодорова
Рождение ребёнка
28.05.1845
Дочь: Феодосия Матвиева
Мать ребёнка: Занина Агрипина Феодорова
Смерть
Неизвестно