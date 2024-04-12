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Занин Матфей Львов

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Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Занин Лев Яковлев

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.04.1835

Жена: Занина Агрипина Феодорова

Рождение ребёнка
22.01.1836

Сын: Занин Максим Матфеев

Мать ребёнка: Занина Агрипина Феодорова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1839

Дочь: Улитта (Иулиания) Матфеева

Мать ребёнка: Занина Агрипина Феодорова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1845

Дочь: Феодосия Матвиева

Мать ребёнка: Занина Агрипина Феодорова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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