Ударцова (Койнова) (Койнова) Васса Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Койнов Филипп
Рождение ребёнка
26.06.1811
Дочь: Занина Агрипина Феодорова
Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов
Рождение ребёнка
08.12.1813
Дочь: Лукия Федорова
Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов
Рождение ребёнка
27.02.1815
Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов
Рождение ребёнка
23.04.1817
Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно