Ударцова (Койнова) (Койнова) Васса Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Койнова) (Койнова) Васса Филиппова

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Место рождения

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Койнов Филипп

Мать: не указана

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1811

Дочь: Занина Агрипина Феодорова

Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1813

Дочь: Лукия Федорова

Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1815

Сын: Ударцов Прокопий Федоров

Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1817

Сын: Ударцов Стефан Федоров

Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ударцов Феодор Филиппов

Смерть
Неизвестно
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