Ударцова (Трусихина - Турухина) Федосья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Трусихина - Турухина) Федосья Григорьева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

01.12.1808

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Трусихин - Турухин Григорий Васильев

Мать: Трусихина - Турухина Гликерия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.01.1801

Муж: Ударцов Феодор Филиппов

Рождение ребёнка
02.08.1804

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Ударцов Алексий Федоров

Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.06.1807

Сын: Ударцов Афанасий Федоров

Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов

Смерть
01.12.1808
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния