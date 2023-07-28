Ударцова (Трусихина - Турухина) Федосья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти01.12.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Бракосочетание
Около ?.01.1801
Рождение ребёнка
02.08.1804
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов
Рождение ребёнка
Около ?.06.1807
Отец ребёнка: Ударцов Феодор Филиппов
Смерть
01.12.1808