Ударцов Михайло Филипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти07.08.1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Ударцов Филипп Иванов
Рождение ребёнка
16.08.1802
Дочь: Васса Михайлова
Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова
Рождение ребёнка
09.03.1804
Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Ударцов Лев Михайлов
Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова
Рождение ребёнка
29.05.1808
Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова
Рождение ребёнка
29.05.1808
Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова
Рождение ребёнка
08.02.1810
Дочь: Мариамия Михайлова
Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова
Смерть
07.08.1833
Причина смерти: от лихорадки