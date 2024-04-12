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Ударцов Михайло Филипов

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

07.08.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Ударцов Филипп Иванов

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1802

Дочь: Васса Михайлова

Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1804

Сын: Ударцов Софрон Михайлов

Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Ударцов Лев Михайлов

Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Ударцов Федор Михайлов

Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1808

Сын: Ударцов Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1808

Сын: Ударцов Иустин Михайлов

Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1810

Дочь: Мариамия Михайлова

Мать ребёнка: Ударцова Иустинья Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
07.08.1833
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от лихорадки
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