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Ударцов Софрон Михайлов

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

09.03.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1804

Отец: Ударцов Михайло Филипов

Мать: Ударцова Иустинья Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
05.10.1822

Жена: Ударцова Анна Павлова

Рождение ребёнка
29.10.1822

Дочь: Анастасия Софронова

Мать ребёнка: Ударцова Анна Павлова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1823

Дочь: Иульяния Софронова

Мать ребёнка: Ударцова Анна Павлова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1826

Дочь: Феодосия Софронова

Мать ребёнка: Ударцова Анна Павлова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
05.07.1827

Жена: Ударцова Мариамия Алексиева

Рождение ребёнка
01.08.1835

Дочь: Соломония Софронова

Мать ребёнка: Ударцова Мариамия Алексиева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1840

Сын: Ударцов Леонтий Софронов

Мать ребёнка: Ударцова Мариамия Алексиева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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