Ударцов Софрон Михайлов
Место рождения
Дата рождения09.03.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1804
Отец: Ударцов Михайло Филипов
Бракосочетание
05.10.1822
Жена: Ударцова Анна Павлова
Рождение ребёнка
29.10.1822
Дочь: Анастасия Софронова
Мать ребёнка: Ударцова Анна Павлова
Рождение ребёнка
20.12.1823
Дочь: Иульяния Софронова
Мать ребёнка: Ударцова Анна Павлова
Рождение ребёнка
27.05.1826
Дочь: Феодосия Софронова
Мать ребёнка: Ударцова Анна Павлова
Бракосочетание
05.07.1827
Рождение ребёнка
01.08.1835
Дочь: Соломония Софронова
Мать ребёнка: Ударцова Мариамия Алексиева
Рождение ребёнка
17.06.1840
Мать ребёнка: Ударцова Мариамия Алексиева
Смерть
Неизвестно