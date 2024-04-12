Ударцова (Большакова) Анна Павлова
Место рождения
Дата рождения02.02.1804
Дата смерти22.05.1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1804
Отец: Большаков Павел Михайлов
Бракосочетание
05.10.1822
Рождение ребёнка
29.10.1822
Дочь: Анастасия Софронова
Отец ребёнка: Ударцов Софрон Михайлов
Рождение ребёнка
20.12.1823
Дочь: Иульяния Софронова
Отец ребёнка: Ударцов Софрон Михайлов
Рождение ребёнка
27.05.1826
Дочь: Феодосия Софронова
Отец ребёнка: Ударцов Софрон Михайлов
Смерть
22.05.1827
Причина смерти: горячкою