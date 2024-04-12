Ударцова (Большакова) Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Большакова) Анна Павлова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.02.1804

Дата смерти

22.05.1827

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1804

Отец: Большаков Павел Михайлов

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.10.1822

Муж: Ударцов Софрон Михайлов

Рождение ребёнка
29.10.1822

Дочь: Анастасия Софронова

Отец ребёнка: Ударцов Софрон Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1823

Дочь: Иульяния Софронова

Отец ребёнка: Ударцов Софрон Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1826

Дочь: Феодосия Софронова

Отец ребёнка: Ударцов Софрон Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
22.05.1827
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: горячкою
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