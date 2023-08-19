Ударцова (Кунгурова) Мариамия Алексиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1827
Рождение ребёнка
01.08.1835
Дочь: Соломония Софронова
Отец ребёнка: Ударцов Софрон Михайлов
Рождение ребёнка
17.06.1840
Отец ребёнка: Ударцов Софрон Михайлов
Смерть
Неизвестно