Ударцова (Кунгурова) Мариамия Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Кунгурова) Мариамия Алексиева

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Место рождения

Мохирева, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
05.07.1827

Муж: Ударцов Софрон Михайлов

Рождение ребёнка
01.08.1835

Дочь: Соломония Софронова

Отец ребёнка: Ударцов Софрон Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1840

Сын: Ударцов Леонтий Софронов

Отец ребёнка: Ударцов Софрон Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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