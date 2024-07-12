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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2829Мохирева, дер.при рч. Мильгоре.901849234255
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
891. Мохирева, деревня бывшая государственная, при реке Пышме, дворов 50, жителей 550, часовня, торжок 24-го июня.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) д. Мохирева на р.р. Пышме и Мохиревке, зем. шк., распланированаМохиревское общество163317354Бывшие государственные крестьянеПравославные единоверцы и раскольникиРусские8810
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90233Мохирёвадеревня57°01'с.ш.64°02'в.д.O-41-105
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000286д Мохиревадеревня