Шаламова (Ударцова) Марья Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Ударцов Филипп Иванов
Бракосочетание
06.07.1801
Муж: Шаламов Иван Кирилов
Рождение ребёнка
21.08.1801
Сын: Шаламов Петр Иванов
Отец ребёнка: Шаламов Иван Кирилов
Рождение ребёнка
13.11.1802
Отец ребёнка: Шаламов Иван Кирилов
Рождение ребёнка
26.03.1804
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иван Кирилов
Рождение ребёнка
26.04.1805
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иван Кирилов
Смерть
Неизвестно