Шаламова (Ударцова) Марья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаламова (Ударцова) Марья Филиппова

Шаламова (Ударцова) Марья Филиппова

avatar

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Ударцов Филипп Иванов

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
06.07.1801

Муж: Шаламов Иван Кирилов

Рождение ребёнка
21.08.1801

Сын: Шаламов Петр Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Кирилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1802

Сын: Шаламов Матфей Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Кирилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1804

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иван Кирилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.04.1805

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иван Кирилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close