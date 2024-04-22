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Котельников Еремей Матвеев

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котельников Матвей

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин) Деревня Камышевская на реке Исети Лл. 986 об. Во дворе Еремка Матвеив сын Котельников. Сказал: родился де он Устюжского уезду Пушемской волости в деревне Ф... Показать все
Рождение ребёнка
1666

Сын: Котельников Михаил Ефремов

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719. Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца. В деревне Камышевской. Во дворе Михайло Еремеев сын Котельников сказался 58 лет, у него дети: ... Показать все
Рождение ребёнка
1686

Сын: Котельников Гурей Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин) Деревня Камышевская на реке Исети Лл. 986 об. Во дворе Еремка Матвеив сын Котельников. Сказал: родился де он Устюжского уезду Пушемской волости в деревне Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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