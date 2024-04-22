Котельников Еремей Матвеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котельников Матвей
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин) Деревня Камышевская на реке Исети Лл. 986 об. Во дворе Еремка Матвеив сын Котельников. Сказал: родился де он Устюжского уезду Пушемской волости в деревне Ф... Показать все
Рождение ребёнка
1666
Сын: Котельников Михаил Ефремов
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719. Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца. В деревне Камышевской. Во дворе Михайло Еремеев сын Котельников сказался 58 лет, у него дети: ... Показать все
Рождение ребёнка
1686
Сын: Котельников Гурей Еремеев
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин) Деревня Камышевская на реке Исети Лл. 986 об. Во дворе Еремка Матвеив сын Котельников. Сказал: родился де он Устюжского уезду Пушемской волости в деревне Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно