Котельников Михаил Ефремов
Место рождения
Дата рождения1666
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Котельников Еремей Матвеев
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719. Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца. В деревне Камышевской. Во дворе Михайло Еремеев сын Котельников сказался 58 лет, у него дети: ... Показать все
Рождение ребёнка
1696
Сын: Котельников Никита Михайлов
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719. Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца. В деревне Камышевской. Во дворе Михайло Еремеев сын Котельников сказался 58 лет, у него дети: ... Показать все
Рождение ребёнка
1710
Сын: Котельников Тимофей Михайлов
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719. Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца. В деревне Камышевской. Во дворе Михайло Еремеев сын Котельников сказался 58 лет, у него дети: ... Показать все
Смерть
Неизвестно