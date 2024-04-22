Котельников Тимофей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Котельников Михаил Ефремов
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719. Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца. В деревне Камышевской. Во дворе Михайло Еремеев сын Котельников сказался 58 лет, у него дети: ... Показать все
Рождение ребёнка
1742
Сын: Котельников Ларион Тимофеев
6 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748 Камышевская д., л. 486 50 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1746
Сын: Котельников Емельян Тимофеев
2 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748 Камышевская д., л. 486
Рождение ребёнка
1749
Сын: Котельников Никита Тимофеев
38 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно