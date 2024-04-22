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Котельников Тимофей Михайлов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Котельников Михаил Ефремов

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719. Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца. В деревне Камышевской. Во дворе Михайло Еремеев сын Котельников сказался 58 лет, у него дети: ... Показать все
Рождение ребёнка
1742

Сын: Котельников Ларион Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748 Камышевская д., л. 486 50 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1746

Сын: Котельников Емельян Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748 Камышевская д., л. 486
Рождение ребёнка
1749

Сын: Котельников Никита Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
38 лет в в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно
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