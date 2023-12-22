Котельников Гурей Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельников Гурей Еремеев

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Котельников Еремей Матвеев

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин) Деревня Камышевская на реке Исети Лл. 986 об. Во дворе Еремка Матвеив сын Котельников. Сказал: родился де он Устюжского уезду Пушемской волости в деревне Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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