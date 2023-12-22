Котельников Гурей Еремеев
Место рождения
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Котельников Еремей Матвеев
Мать: не указана
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин) Деревня Камышевская на реке Исети Лл. 986 об. Во дворе Еремка Матвеив сын Котельников. Сказал: родился де он Устюжского уезду Пушемской волости в деревне Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно