Чухутина Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти24.09.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1843
Дочь: Стефанида Фокеевна
Отец ребёнка: Чухутин Фокий (Фока) Петрович
Рождение ребёнка
08.12.1850
Отец ребёнка: Чухутин Фокий (Фока) Петрович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анна Фокеевна
Отец ребёнка: Чухутин Фокий (Фока) Петрович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Аксенова Дарья Фокеевна
Отец ребёнка: Чухутин Фокий (Фока) Петрович
Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.09.1897
Похороны
25.09.1897