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Чухутина Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

24.09.1897

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1843

Дочь: Стефанида Фокеевна

Отец ребёнка: Чухутин Фокий (Фока) Петрович

Рождение ребёнка
08.12.1850

Сын: Чухутин Павел Фокеевич

Отец ребёнка: Чухутин Фокий (Фока) Петрович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Фокеевна

Отец ребёнка: Чухутин Фокий (Фока) Петрович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Аксенова Дарья Фокеевна

Отец ребёнка: Чухутин Фокий (Фока) Петрович

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.09.1897
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
25.09.1897
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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