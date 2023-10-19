Чухутин Павел Фокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1850
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Чухутина Ирина Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Чухутина Ирина Терентьевна
по духовной записи в 1901 году было 24 года
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Чухутина Ирина Терентьевна
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 07.11.1884
Дочь: Матрона Павловна
Мать ребёнка: Чухутина Ирина Терентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин