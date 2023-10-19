Чухутин Павел Фокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухутин Павел Фокеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1850

Отец: Чухутин Фокий (Фока) Петрович

Мать: Чухутина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Чухутин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Чухутина Ирина Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Чухутина Ирина Терентьевна

по духовной записи в 1901 году было 24 года
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Чухутин Иван Павлович

Мать ребёнка: Чухутина Ирина Терентьевна

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 07.11.1884

Дочь: Матрона Павловна

Мать ребёнка: Чухутина Ирина Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
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