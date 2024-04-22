Чухутин Фокий (Фока) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухутин Фокий (Фока) Петрович

Место рождения

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

02.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Чухутин Петр Федорович

Мать: не указана

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1843

Дочь: Стефанида Фокеевна

Мать ребёнка: Чухутина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.1850

Сын: Чухутин Павел Фокеевич

Мать ребёнка: Чухутина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Фокеевна

Мать ребёнка: Чухутина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Аксенова Дарья Фокеевна

Мать ребёнка: Чухутина Татьяна Николаевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
02.11.1892
Похороны
04.11.1892
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