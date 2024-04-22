Чухутин Фокий (Фока) Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти02.11.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Чухутин Петр Федорович
Рождение ребёнка
28.07.1843
Дочь: Стефанида Фокеевна
Мать ребёнка: Чухутина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.1850
Мать ребёнка: Чухутина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анна Фокеевна
Мать ребёнка: Чухутина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Аксенова Дарья Фокеевна
Мать ребёнка: Чухутина Татьяна Николаевна
Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
02.11.1892
Похороны
04.11.1892