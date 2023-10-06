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Бесараб Михаил Пантелеймонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1873

Отец: Бесараб Пантелеймон Власович

Мать: Бесараб Марина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1893

Жена: Бесараб Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1896

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Бесараб Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
11.06.1900

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Бесараб Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1903

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бесараб Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1905

Дочь: Харитина Михайловна

Мать ребёнка: Бесараб Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1907

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Бесараб Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1909

Сын: Бесараб Петр Михайлович

Мать ребёнка: Бесараб Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Бесараб Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Бесараб Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1914

Сын: Бесараб Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Бесараб Феодосия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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