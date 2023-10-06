Бесараб Пантелеймон Власович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.07.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1830
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.10.1857
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1867
Дочь: Бесараб Ирина Пантелеевна
Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1868
Сын: Бесараб Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1871
Сын: Бесараб Федор Пантелеймонович
Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1873
Сын: Бесараб Михаил Пантелеймонович
Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1876
Дочь: Ярмак Агафия Пантелеевна
Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1879
Сын: Бесараб Александр Пантелеймонович
Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1879
Сын: Бесараб Никифор Пантелеймонович
Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно