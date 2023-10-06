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Бесараб Пантелеймон Власович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.07.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1830

Отец: Бесараб Власий Степанович

Мать: Бесараб Евдокия Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.10.1857

Жена: Бесараб Марина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1867

Дочь: Бесараб Ирина Пантелеевна

Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1868

Сын: Бесараб Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1871

Сын: Бесараб Федор Пантелеймонович

Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1873

Сын: Бесараб Михаил Пантелеймонович

Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1876

Дочь: Ярмак Агафия Пантелеевна

Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1879

Сын: Бесараб Александр Пантелеймонович

Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1879

Сын: Бесараб Никифор Пантелеймонович

Мать ребёнка: Бесараб Марина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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