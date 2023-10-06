Бесараб (Кордовская?) Марина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесараб (Кордовская?) Марина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1857

Муж: Бесараб Пантелеймон Власович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1867

Дочь: Бесараб Ирина Пантелеевна

Отец ребёнка: Бесараб Пантелеймон Власович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1868

Сын: Бесараб Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Бесараб Пантелеймон Власович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1871

Сын: Бесараб Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Бесараб Пантелеймон Власович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1873

Сын: Бесараб Михаил Пантелеймонович

Отец ребёнка: Бесараб Пантелеймон Власович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1876

Дочь: Ярмак Агафия Пантелеевна

Отец ребёнка: Бесараб Пантелеймон Власович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1879

Сын: Бесараб Александр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Бесараб Пантелеймон Власович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1879

Сын: Бесараб Никифор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Бесараб Пантелеймон Власович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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