Бесараб (Якименко) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесараб (Якименко) Феодосия Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1871

Отец: Якименко Иван Макарович

Мать: Якименко Домникия Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1893

Муж: Бесараб Михаил Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1896

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович

Рождение ребёнка
11.06.1900

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1903

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1905

Дочь: Харитина Михайловна

Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1907

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1909

Сын: Бесараб Петр Михайлович

Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Бесараб Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1914

Сын: Бесараб Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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