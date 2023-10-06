Бесараб (Якименко) Феодосия Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1871
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1893
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1896
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович
Рождение ребёнка
11.06.1900
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1903
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1905
Дочь: Харитина Михайловна
Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1907
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1909
Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1911
Сын: Бесараб Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1914
Сын: Бесараб Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Бесараб Михаил Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно