Василий Савельев
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Савелий Прохоров
Мать: Варвара Матвеева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Анна Васса Яковлева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1780
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Анна Васса Яковлева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Праскева Васильева
Мать ребёнка: Анна Васса Яковлева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1782
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: Анна Васса Яковлева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Праскевья Васильева
Мать ребёнка: Анна Васса Яковлева
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно