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Василий Савельев

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Савелий Прохоров

Мать: Варвара Матвеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Анна Васса Яковлева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1780

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Анна Васса Яковлева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Праскева Васильева

Мать ребёнка: Анна Васса Яковлева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1782

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: Анна Васса Яковлева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Праскевья Васильева

Мать ребёнка: Анна Васса Яковлева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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