Варвара Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Матвеева

Место рождения

Курьяново, Россия

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Ефимия Савельева

Отец ребёнка: Савелий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1737

Сын: Гаврила Савельев

Отец ребёнка: Савелий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Устиния Савельева

Отец ребёнка: Савелий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1753

Сын: Василий Савельев

Отец ребёнка: Савелий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1755

Сын: Иван Савельев

Отец ребёнка: Савелий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ирина Савельева

Отец ребёнка: Савелий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Савельева

Отец ребёнка: Савелий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Афимья Савельева

Отец ребёнка: Савелий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1762

Сын: Тихон Савельев

Отец ребёнка: Савелий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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