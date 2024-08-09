Варвара Матвеева
Место рожденияКурьяново, Россия
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Ефимия Савельева
Отец ребёнка: Савелий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1737
Сын: Гаврила Савельев
Отец ребёнка: Савелий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Устиния Савельева
Отец ребёнка: Савелий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1753
Сын: Василий Савельев
Отец ребёнка: Савелий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1755
Сын: Иван Савельев
Отец ребёнка: Савелий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ирина Савельева
Отец ребёнка: Савелий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Савельева
Отец ребёнка: Савелий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Афимья Савельева
Отец ребёнка: Савелий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тихон Савельев
Отец ребёнка: Савелий Прохоров
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно